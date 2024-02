One Piece: la IA mostró cómo luciría Nico Robin si fuera una conejita Playboy

La Inteligencia Artificial le ha dado otro impulso a One Piece. Desde que la IA apareció, miles de retratos han aparecido en las redes. Algunos son realistas mientras que otros son animaciones. Lo cierto es que todos ellos tiene una calidad única ya que han logrado sorprender a más de uno.

El año 2023 fue intenso para los fans de One Piece. Todo este universo comenzó gracias a un videojuego pero, poco a poco, se expandió a otras industrias del entretenimiento. El anime de One Piece llegó y fue todo un éxito en ventas y visualizaciones. Por eso, no es de extrañar que Netflix haya producido un live action.

Nico Robin es un personaje muy popular y querido por los fans de One Piece. Foto: Archivo.

La serie comienza con la ejecución de Gold Roger, un hombre conocido como El rey de los Piratas. Justo antes de morir, él anuncia que su tesoro más preciado, el One Piece, está en un lugar escondido y que puede tomarlo el primero que lo encuentre. Desde allí, miles de piratas deciden poner manos a la obra y buscar el tesoro legendario.

En esta serie hay un sinfín de personajes. Uno de ellos es el de Nico Robin, una joven muy popular en el mar. El diseño de Nico Robin es llamativo y tiene un papel muy importante dentro de los Piratas de Sombrero de Paja. Ella es una arqueóloga y una de las oficiales principales de la Gran Flota de Sombrero de Paja.

La versión hecha por la IA

Ella fue introducida al universo de One Piece como una antagonista. Sin embargo, este personaje se cambia al lado de los buenos y desde allí comienza a tener un papel más activo dentro de la serie. Su atuendo es muy popular entre los fans de One Piece y la Inteligencia Artificial decidió transformarlo un poco.