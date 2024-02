Netflix: la serie de época que no te puedes perder si estás ansioso por el estreno de Los Bridgerton

Netflix es una buena idea para un día de fin de semana. La plataforma de streaming puede ayudarte a pasar el rato con alguna serie o película de época, acción, aventura o terror. Su catálogo es uno de los más variados y puedes disfrutarlo desde tu hogar con unos buenos pochoclos y refrescos.

Las historias de amor son las que más conmueven al público de Netflix. Cada vez que una película o serie de este género aparece, no tarda en colocarse entre lo más visto de la plataforma de streaming. Prueba de ello fue Orgullo y prejuicio, Querido John o Los Bridgerton.

La nueva temporada de Los Bridgerton se estrenará en dos partes. Foto: Archivo.

Esta última serie logró poner el mundo en pausa. Su trama llena de misterio, aventuras y relaciones románticas hizo que millones de personas se quedaran pegados a la pantalla por horas y horas. Sin embargo, el estreno de su nueva temporada se ha retrasado un poco por lo que muchos están ansiosos por ese momento.

Otra serie que puedes disfrutar

Mientras tanto puedes buscar algunas series parecidas dentro de Netflix. Esta plataforma cuenta con miles de opciones del mismo género y que han sido todo un éxito. Una de ellas es Anne with an E. Si todavía no has visto esta serie no esperes mucho tiempo y agregala a tu lista lo antes posible.

En esta serie no hay un palacio ni realeza cerca. Pero su historia sucede en 1896 y se ve reflejado los tratos de aquella época. En esta producción de Netflix se relata la historia de Anne Shirley, una adolescente huérfana que finalmente es adoptada por unos hermanos en la localidad de Avonlea.

Esta serie tiene tres temporadas. Foto: Archivo.

Al principio de esta historia, Anne tendrá algunas dificultades para comportarse como lo demandan los adultos de su época. Sin embargo, poco a poco aprenderá a ingeniárselas para sobrevivir a los estereotipos y ser feliz como a ella se le antoje. Pero mientras lucha por sus propios valores también deberá enfrentar a su corazón.

Anne se enamora de otro joven que la saca de sus estribos. Al principio, el jóven intenta ayudarla en su nueva vida pero Anne decide alejarse de él. Aunque la muchacha quiera permanecer lejos del joven, la vida y el amor se interpondrá con sus objetivos y su historia de hará suspirar de amor más de una vez.