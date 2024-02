¿Por qué tu perro se emociona con las visitas?

Uno de los momentos más incómodos de tener una mascota en el hogar es cuándo vienen visitas y algunos de nuestros perros no para de saltarle, emocionarse, llorar e incluso, a veces, puede darle miedo a nuestras visitas si se trata de niños o gente mayor que puede resultar herida por la emoción de nuestro animal.

Hay diferentes razones por las cuáles nuestro perro actúa de esta manera y también hay diferentes acciones que podemos llevar a cabo para que corrija esta actitud. La educación de nuestro perro es algo que tenemos que llevar adelante desde que son cachorros y así poder premiar cuándo se portan bien y poder corregir ciertos comportamientos cuándo estan mal.

Los perros pueden percibir a las visitas mucho antes de que lleguen. Foto: Shutterstock

La realidad es que tu perro sabe con antelación que va a venir alguien al hogar, esto es por que son animales muy observadores, que pueden ver tu actitud. Si estas limpiando u ordenando para recibir a alguien, probablemente ellos ya lo noten de antemano. La mascota suele tener esta actitud porque busca la atención de la visita.

Por eso te recomendamos que para corregir esta actitud, le digas a tu visita que se de la vuelta, es decir, que le la espalda al perro, de esta manera no tendrá lo que busca: atención. También, si quieres ayudar a tu perro a no tener más esta actitud puedes esperar a la visita con el perro atado con correa, entonces cuándo el intente saltarle tiras de la correa y le dices no, cuándo ya no tiene este comportamiento lo premias con una galleta.

Los perros adoran las visitas y buscan atención y cariño. Foto: Shutterstock

En resumen, si le enseñas a tu perro con pequeños ejemplos cómo comportarse, aprenderá rápido a bajar la excitación que le genera que nuevas personas o visitas estén en su territorio. Recordemos que estamos con animales que son muy territoriales, y tu casa es su casa también.