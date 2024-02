Sol Pérez conoce a la perfección cómo acaparar la atención con su belleza

Sol Pérez es muy activa en sus redes sociales. En Instagram comparte todo tipo de contenido que sorprende a sus miles de seguidores. Recientemente, enseñó con un clip uno de los looks que eligió para salir al aire y acaparó la atención de todos con su belleza.

Mira el video de Sol Pérez

Sobre el contenido que comparte en la red, en una entrevista, contó: "Cuando una marca se suma, me piden que me muestre real, entonces no me cuesta hacer un video, entonces para mí no es un trabajo extra. Elijo mostrar lo que pasa en mi vida y me cuido con lo que comparto".

Sol Pérez, hermosa

Y, en diálogo con Diario Show, Sol agregó: "Me ha pasado de un montón de productos que tienen que ver con la salud que no consumo, pero, a pesar de que la propuesta estaba buena, no era algo real. No quiero que la gente consuma algo pensando que lo consumo, me pasó cuando era más chica y no llegué a buen camino".

Acerca de sus gustos, indicó: "Siempre estuve a favor de los cuerpos reales, de que cada uno busque su mejor versión, a mí me gustan los músculos, con el cuerpo trabajado, me gusta verme con mi cuerpo trabajado. Siempre sabía que me iban a pegar por el lado de la moda, pero me ponía lo que me gustaba igual".

Sol Pérez y Guido Mazzoni se casaron a fines del 2023

Pérez entrena su cuerpo desde que era una adolescente. Fue su pasión por el deporte lo que la unió en matrimonio con Guido Mazzoni. Es que la dupla se conoció en uno de los gimnasios de la famosa cadena de la que él es dueño.