¿Tu perro tiene picazón? Estas son las razones por las que tu perro se rasca

Si vemos que nuestra mascota se esta rascando de más todos los días y buscamos y no encontramos pulgas, puede ser que algo no este marchando del todo bien. Hay diferentes razones por las cuáles nuestro perro puede estar haciendo esto, si no lo hace con demasiada frecuencia es completamente normal, ya que es una reacción instintiva del animal.

Ahora bien, si vemos que es preocupante deberíamos acudir a un veterinario. Ya que algunas de las causas por las que nuestro perro se puede llegar a rascar son variadas. Si no son pulgas, puede ser algún tipo de patología cutánea o incluso que sufra algún transtorno de ansiedad.

Los perros suelen rascarse de diferentes maneras el cuerpo, mordisqueando, lamiendo o rascando con la pata la zona afectada. Foto: Shutterstock

Picazón por ansiedad o estrés

Al igual que los humanos, los perros pueden sufrir cuadros de estrés o ansiedad, lo que los lleva a intentar descargar por algún lado todas esas emociones. Es por esto, que muchas veces, si vemos que nuestro perro se rasca pero no encontramos nada en su piel, como párasitos externos, es decir, pulgas, puede ser consecuencia de este comportamiento.

Picazón por la piel seca

La piel seca puede ser otro de los factores que este perjudicando a tu mascota y que por eso se rasca constatemente. El clima o el uso de ciertos productos químicos pueden hacer que esto suceda. También la piel del animal se puede resecar por que el perro no produce la suficiente hormona tiroidea o no produce demasiado cortisol. Nos podremos dar cuenta de esto si comienzan a aparecer manchas en la piel por las que el perro se rasca.

Los perros pueden rascarse por varias razones, como: picazón, dermatitis, sarna, dolor, ansiedad o aburrimiento. Foto: Shutterstock

Si tu perro tiene este comportamiento muy a menudo comenzará a dañarse la piel, por lo que es importante que acudas a un veterinario para que le suministre algún tratamiento. Uno de los más eficaces para evitar el rascado es el uso de collares especiales para evitar el acceso a diversas zonas del cuerpo. Para combatir el estrés y el aburrimiento del animal debes sacarlo a pasear varias veces al día asi puede gastar su energía.