Soledad Pastorutti no para y continúa maravillando en sus redes sociales. Diariamente sube nuevo contenido que deslumbra a sus miles y miles de seguidores en Instagram. Ahora, lo hizo con un álbum de fotos del show que brindó en Villa María.

Soledad Pastorutti volvió a llenarse de corazones con un nuevo álbum de fotos

"Sole querida, que hermosa estás. Tu música, tu entrega y pasión. Me hubiera encantado estar ahí. Verte disfrutar y ese encuentro con Luciano, que lindo como se quieren", escribió una usuaria.

Las fotografías de La Sole en Instagram

Otros, agregaron: "Gracias por encontrarnos otra vez Gringa hermosa", "No para ella con sus looks", "Diosa", "Sos imparable, sos tremenda artista, sos lo mejor que nos pasó a nuestra generación" y "Hermoso y sublime todo. Energía arrasadora, música de la buena, encuentros extraordinarios. Ni hablar de lo diosa que estabas con ese look de ensueño. Gracias por otro encuentro".

La Sole arrancó el 2024 bien arriba luego de un gran 2023. El año pasado lanzó nuevo disco y fue todo un éxito. Se llama Natural y el trabajo marcó su regreso a la música de raíz latinoamericana. "Solamente tenía en claro que quería que el productor fuera Nico Cotton porque después de varias charlas me di cuenta de que yo necesitaba a alguien que me viera desde afuera pero que también tuviera una visión actual de las cosas", contó en diálogo con Télam.

"Empezamos a trabajar sin estar pensando en un disco sino en hacer algo que nos gustara, que nos encuentre. Fuimos varias personas en un estudio durante muchos días haciendo como un experimento", señaló Pastorutti en la misma entrevista.