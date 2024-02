Flor Vigna reapareció luego de su separación con Luciano Castro

Florencia Vigna comenzó su año profesional y personal con todo. La cantante y actriz anunció hace poco su separación del actor Luciano Castro y anteriormente, tuvo un gran éxito con su nueva canción "Picaflor", dedicada a su ex pareja Nico Occhiato. Es por esto, que decidió alejarse unos días de las redes y conseguir un refugio que le permitiera un poco de espacio.

Recientemente, volvió a reaparecer en redes mostrando dónde se encuentra y dejando un mensaje a todos sus seguidores: “Hola, mi gente bonita. Me vine al Sur a aislarme un poquitito de todo y a componer mi nueva música con amigos, así que vengan que les muestro. Acá esta Tavito armando todo, nuestro Beethoven. Y Lari, mujer potenciadora, nuestra productora, artista, que da los mejores consejos”, comentó.

Luciano Castro y Flor Vigna se encuentran recientemente separados. Foto: Archivo

Además, Flor Vigna, recientemente se vió envuelta en otra gran polémica. En muchos medios de comunicación comenzó a reflotar un escándalo de hace varios años. Un supuesto romance de la cantante con Pedro Alfonso, esposo de Paula Chavéz, en el 2016. Cansada de las críticas decidió alejarse de Buenos Aires.

Con respecto a esto, fue clara y dijo “¡Obvio que es mentira! Nos llevamos súper porque estamos bien seguros de nosotros y de que no pasó nada”. Igualmente, necesitó algunos días de descanso y dejó mensajes hacía sus más de 5,7 millones de seguidores en Instagram.

Mensaje para sus seguidores en Instagram. Foto:@florivigna

" Mi madre me enseñó que es responsabilidad mía saber transformar lo malo en bueno. Por eso me aislé acá con amigos que admiro. No me quiero tirar en la cama a llorar nada. Volverme un alquimista es mi más grande deseo. Toda tristeza y toda alegría empoderarla como materia prima para mi música, que es con lo que más sueño, así que a volverlo realidad", comentó Flor quien esta viviendo su proceso de duelo de separación.