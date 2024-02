Evangelina Anderson se llevó todas las miradas con su fabuloso look

Cansada de los falsos rumores, Evangelina Anderson no se quedó callada. "Cada vez que juega Boca - River, sale un periodista de Boca a decir que hay crisis. La primera vez fue el año pasado, nadie le dio bolilla porque evidentemente no era real y ganó River. La segunda vez, hicieron lo mismo y ganó River. Así que espero que traiga suerte", señaló en diálogo con LAM.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis

"Aparte lo pusieron en una revista que siempre me llama para hacer notas, pero no estoy dando nota", agregó y reconoció que el motivo de esta decisión es porque, una vez, por no querer hablar sobre la polémica de Wanda Nara y Mauro Icardi le inventaron unos dichos.

"Bajé mucho el perfil porque era más feliz... No la paso bien cuando hablan de mí. No nací para esto, no sé qué hago aquí", expresó Anderson entre risas.

Evangelina Anderson, preciosa

Evangelina regresó a la Argentina algunos meses atrás por una nueva oportunidad laboral de su marido, Martín Demichelis. El exfutbolista fue contratado como DT de River para ocupar el lugar Marcelo Gallardo y dejó el Bayern Múnich. "Estoy orgulloso de haber sido dos veces parte de la familia bávara y agradezco a todos los que me han acompañado y han hecho posible este camino. Dejo el club con gran gratitud y me alegro del reto en el otro equipo que llevo en el corazón", expresó él en ese entonces.

En Instagram, Anderson es muy activa y con frecuencia llama la atención de los internautas. Ahora, lo hizo con un pequeño video con el que deslumbró con un fabuloso look.

Mira el video de Evangelina Anderson