Karina Jelinek sabe cómo llamar la atención muy bien acompañada

Muchos recuerdan a Karina Jelinek por su icónica frase "Lo dejo a tu criterio". Ésta salió espontáneamente durante una entrevista televisiva con Jorge Guinzburg en 2006. De hecho, la tiene patentada gracias a la ayuda de su amiga personal Ana Rosenfeld.

Karina Jelinek patentó su frase "Lo dejo a tu criterio"

Sobre cómo nació, Karina contó: "Me hacía varias preguntas incómodas. Yo en ese momento era muy chiquitita y me preguntó '¿Y en tu intimidad, qué hacés?'. Me puse nerviosa y le dije 'lo dejo a tu criterio' varias veces y ahí la gente me empezó a cargar por eso".

Ella es una de las modelos argentinas más bella. Comenzó en el mundo del modelaje de muy chica. Ganó el premio Miss Carlos Paz y Miss Córdoba. A los 18 años se mudó a Buenos Aires para crecer profesionalmente y participó en desfiles y campañas publicitarias.

Karina Jelinek enamora con su hermosura

Poco a poco, también fue incursionando en la pantalla chica y casi una década atrás se lanzó como empresaria con su marca de ropa interior: Ánima bendita, by Karina Jelinek.

En Instagram, Jelinek es muy activa y diariamente llama la atención de sus admiradores con el contenido que comparte. Ahora, lo hizo con un pequeño clip muy bien acompañada. En las imágenes se la ve junto a un adorable canino.

Mira el video de Karina Jelinek