En bikini, Catherine Fulop reveló un secreto: "Me acostumbré a ejercitar sin..."

Catherine Fulop es muy activa en las redes sociales y tanto sus videos, como sus fotografías, no pasan desapercibidas. Los usuarios llenan sus publicaciones de corazones y comentarios en Instagram. Ahora, un nuevo clip de la bellísima actriz venezolana-argentina llamó la atención de todos.

Catherine Fulop llama la atención en Instagram

En bikini, Cathy reveló un secreto. "Me acostumbré a ejercitar sin haber comido", expresó y explicó: "Me pasaba cuando hacía mucha fuerza que repetía la comida. Me daban arcadas, como si fuera a devolver".

Mira el video de Catherine Fulop

Fulop es una de las figuras más queridas en la web. Su popularidad nació gracias a una telenovela que protagonizó en la pantalla chica a fines de la década del '80. Se llamaba Abigail y narraba la historia de la hermosa, caprichosa y única hija de un acaudalado hombre de negocios que se enamora del profesor que le imparte clases de literatura en el colegio San Lázaro. En el elenco la acompañaron Fernando Carrillo, Hilda Abrahamz, Rosita Vásquez y Roberto Moll, entre muchos más.

Esta tira hizo que se consolidara a nivel internacional y por su interpretación estuvo nominada como "Mejor Actriz" en los TP de Oro. Luego, vino una larga lista de telenovelas.

Catherine Fulop deslumbra con su belleza

Entre algunas de las producciones en las que Fulop participó en la TV, están: 'Pasionaria', 'Mundo de fieras', 'Déjate querer', '¡Grande, pa!', 'Cara bonita', 'Rebelde way', 'Los ex' y 'Taxxi, amores cruzados'. También, se lució en el cine en 'Mercenarios', 'Marigold' y 'Solos en la ciudad'.