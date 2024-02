Los test de personalidad continúan encantando a los usuarios en las redes sociales. En tan sólo pocos segundos arrojan asombrosos resultados que sorprenden a millones de personas y por ello, nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo. Aquí te proponemos un sencillo reto que rápidamente te permitirá conocer más acerca de tu forma de ser.

¿Qué ves primero? Lo que tu ojo capte en el dibujo te dará todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Flores: por fuera puedes parecer frío, pero lo cierto es que eres sumamente amoroso y cariñoso. Para ti, no existe nada más valioso en el mundo que poder tener la libertad de escoger y hacer lo que cada uno desee. Te cuesta admitirlo, pero eres una gran fuente de inspiración para quienes te rodean.

Corazón: crees que la vida es muy corta y no te haces problemas por asuntos sin mucho sentido. Eliges no crear expectativas en tu cabeza y te dejas sorprender con lo que te ocurre día a día. Disfrutas mucho de la compañía pero también te agrada pasar tiempo a solas. No sabes lo que es estar ofendido con alguien, perdonas con mucha facilidad y no guardas rencor. Eres muy bondadoso y amable con todos los que te rodean.

Lo primero que veas en este sencillo test te dirá si eres alguien extrovertido / istockphoto

Foco: te destacas por ser alguien sumamente extrovertido que nunca pasa desapercibido. Vas al frente sin importar las consecuencias y siempre dices lo que piensas sin ningún tipo de filtro. Detestas a la gente falsa y no te gusta que te den ordenes infundadas. Eres muy sociable y haces amigos nuevos con mucha facilidad. Tiendes a sobresalir por tu autenticidad.