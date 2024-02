Estas son las claves para empezar con tu rutina de ejercicio desde casa

Hacer ejercicio tiene que ser parte de tu día a día. Los movimientos aeróbicos o rutinas de fuerza no sólo te ayudarán a mantenerte en forma sino que mejorarán el funcionamiento de todo tu organismo. Si quieres empezar un entrenamiento completo pero desde casa esto es lo que deberías saber.

Las claves para comenzar con tu rutina de entrenamiento

El primer consejo de todo deportista es ir a un profesional para asesoramiento. Lo más importante es realizar un chequeo médico para saber si todo está en condiciones o existe alguna complicación. Cuando te asegures de que tu cuerpo está perfecto puedes comenzar con una rutina de ejercicio.

Recuerda incluir todo tipo de ejercicios en tu rutina. Foto: Archivo.

La segunda recomendación es iniciar un entrenamiento acompañado de objetivos claros y realistas. No podrás llegar muy lejos si te propones bajar 20 kilos en una semana. Lo importante es planificar todo para que puedas llegar a tu objetivo y verás resultados mucho más rápido si lo haces acompañado de un profesional.

Otro consejo muy importante es la calma y constancia. Estas dos palabras tienen que acompañarte durante todo tu proceso ya que no conseguirás los resultados que deseas en pocos días. Todo necesita paciencia y esfuerzo. Lo ideal es comenzar con pasos pequeños para luego ir progresando de a poco.

Recuerda incluir cardio en tu entrenamiento. Foto: Archivo.

Y lo último (pero no menos importante) es tener una dieta equilibrada. Tu entrenamiento no dará resultados si no cuidas de tu alimentación. Es necesario que incluyas verduras y frutas en tu día a día, pero si quieres tener mejores resultados es indispensable que acudas a un profesional.