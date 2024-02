Netflix: La serie subida de tono que deberías ver con tu pareja a solas

Netflix tiene algunas producciones españolas que han sido todo un éxito y que aunque ya se estrenaron hace unos años, son recordadas por millones de personas. Hablamos de series como "La casa de papel" o "Elite". En esta ocasión, traemos una recomendación que está a la altura de las producciones españolas ya nombradas, se trata de "Valeria" y es elegida por muchísimos usuarios por su contenido picante y atrevido.

Cuándo nos encontramos con la computadora y control en la mano y no sabemos que ver, esta serie nos puede resultar ideal para maratonear el fin de semana. Hasta la fecha, cuenta con tres temporadas disponibles, pero sus episodios son de corta duración. En total, son alrededor de 30 episodios donde seguirás la historia de un grupo de amigas, trama que recuerda al éxito de "Sex and the City".

Al estilo Sex and the City seguiremos la historia de un grupo de amigas. Foto: Netflix

¿De qué trata Valeria?

En la serie seguiremos la vida de Valeria, interpretada por la actriz española Diana Gómez. Ella es una escritora que debe entregar un texto en poco tiempo, pero se encuentra sufriendo el sindrome del impostor, es decir, cree que no es lo suficientemente buena para lograrlo. Mientras también se encuentra en una crisis matrimonial con su esposo, con quien decide distanciarse un poco.

Atravesando esta situación personal y profesional complicada, Valeria busca refugio en sus mejores amigas: Carmen (Paula Malia), Lola (Silma López) y Nerea (Teresa Riott). Entre todas intentarán ir resolviendo los problemas y complejidades de la vida. Tales como amor, amistad, celos, desamores y temas del trabajo.

En la serie, Valeria afronta diferentes dilemas amorosos. Foto: Netflix

En este camino también Valeria y sus amigas se encontrarán con diferentes amores que traen a la serie escenas subidas de tono que añaden picardía a la historia. La producción de Netflix está basada en las novelas de Elísabet Benavent y desde su estreno en el 2020 causa furor en la plataforma de la N roja.