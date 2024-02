Eiza González cautiva a todos con un vestido escotado y nuevo corte de cabello

Eiza González, la talentosa actriz y cantante mexicana, ha logrado destacarse tanto en México como en Hollywood, consolidándose como una de las figuras más prominentes y versátiles en la industria del entretenimiento. Sus inicios en la televisión mexicana la llevaron a ganar reconocimiento por su participación en telenovelas como "Lola, érase una vez" y "Sueña conmigo", donde demostró su talento actoral y su carisma frente a las cámaras.

Su incursión en Hollywood comenzó con su participación en la serie de televisión "From Dusk Till Dawn: The Series", donde interpretó el papel de Santánico Pandemonium. Luego, llegó su oportunidad de trabajar en otras producciones exitosas como "Baby Driver", donde compartió créditos con Ansel Elgort y Kevin Spacey, y "Alita: Battle Angel", dirigida por Robert Rodríguez y producida por James Cameron.

A pesar de su éxito en Hollywood, Eiza no ha olvidado sus raíces mexicanas, hablando en español siempre que puede, y promocionando su nueva marca de tequila, bebida típica mexicana. Sin embargo, lo cierto es que está más arriba que nunca, protagonizando nuevas producciones para Netflix como “3 body problem” y “Mr & Mrs Smith”.

Eiza tiene 7 millones de seguidores. Foto: Instagram / @eizagonzalez

Es más, en el día de su cumpleaños, González tuvo la premiere de “Mr & Mrs Smith”, donde lució sensacional con un vestido de Bruberry negro, con un escote y detalles blancos en los bordes. “Alcalde felicidades a todo el equipo involucrado. El espectáculo es absolutamente brillante. Nos divertimos uniéndonos a jugar y acampar un rato. Echa un vistazo a @mayaerskine y @donaldglover en @amazonprime el 2 de febrero No podría encontrar un mejor Sr. y Sra. Smith”, escribió la diva en Instagram.

Mira el trailer de 3 body problem

Sus seguidores, al verla, comentaron en Instagram: “Ya no te operes más esa carita”; “Ya puedo oír el llanto de las envidiosas frustradas”; “Tienen dinero: se deforman el rostro con operaciones absurdas y costosas con los mejores cirujanos”; “De las mexicanas más hermosas”; “Por favor detente con las cirugías, estás justo en la línea entre ser guapa y parecer Michael Jackson. Como actriz y modelo estás divina”; “Solo para que sepas, se habla de ti en mex en los programas nena”; “ese nuevo corte de pelo.. amamos reina!!”; “This hair and that face!”; “U should be Wonder Woman perfect cast”; “Con ese look te pareces muchísimo a la actual miss universo Sheynnis Palacios, te queda súper lindo”: