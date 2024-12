La sensuales fotos de Florencia Peña inaugurando la temporada de pileta

Este fin de semana la actriz Florencia Peña viajó a Mar del Plata con el elenco de Mamma Mía donde presentaron el musical. La actriz se mostró radiante en “La Feliz” y además de subir historias y fotos con los momento más divertidos y las salidas nocturnas, publicó un carrete en la pileta en Instagram que dio que hablar.

“Inaugurando la temporada, sin el juego completo de bikini. Salió bombacha de urgencia”, escribió Florencia Peña en sus redes sociales e inmediatamente las imágenes se llevaron miles de likes. En las fotos la actriz aparece con un corpiño de leopardo muy sensual y en la parte de abajo se puso una bombacha gris que hizo lucir su impactante figura. La actriz no paró de divertirse en Mar del Plata.

Días atrás, Florencia Peña había quedado en el centro de la polémica porque no apareció en la mítica tapa de la revista Caras. "Está muy enojada Flor porque se sintió ninguneada. Ella había pasado un momento difícil con su marido que tuvo una operación de corazón y trató de estar el día de las fotos para la tapa de la revista Caras y ellos le faltaron el respeto", explicó Juan Etchegoyen.

Diosa al natural. Fuente: Instagram.

"Cuando pregunté quién la bajó a Florencia Peña a mí lo que me dicen es que no fue ninguna famosa, no fue por un tema de egos sino de muy arriba, quizás fueron las fuerzas del cielo que le pasaron factura", añadió Etchegoyen. Además dijo: "Lo que me dijo el booker de Florencia es que todo atentó gravemente contra la libertad de expresión, saquen sus conjeturas".

Mientras tanto la actriz disfruta de un gran momento profesional y está disfrutando del éxito de Mamma Mía con el que viene recorriendo el país. Además, conduce el Cantando Por un Sueño, programa donde se luce con su humor y su talento. Por ahora prefiere mantenerse alejada de la polémica.