Martita Fort lució un outfit soñado y la llenaron de elogios

Martita Fort cuenta con cerca de 900 mil seguidores en Instagram. En esta red social, la hija de Ricardo Fort se dedica a compartir todo tipo de contenido que encanta a sus admiradores. En una de sus últimas publicaciones, lució un outfit soñado y la llenaron de elogios.

"Muy diosa como siempre", "Bella", "Qué linda", "OMG, qué belleza. Las babas del papá allá arriba", "Que orgulloso debe estar tu papá... amaba las mujeres bellas", "Hermosa, unos ojazos", "Divina" y "Cada día más linda", son algunos de los tantos halagos que recibió Martita.

En su forma de ser, es muy parecida al Comandante, apodo con el que llamaban a su progenitor. "De él heredé su carácter. Cuando me enojo soy hiriente y directa. Tengo que tener cuidado con la gente porque muchos me usan como a él. A las personas les gusta más la presencia de la hija de Ricardo Fort que la de Martita Fort", contó en una entrevista.

Ricardo Fort falleció a sus 45 años

Sobre cómo era Fort con sus hijos, Martita contó: "Era muy sobreprotector. Me parecía raro ir a merendar con amigas y tener a los patovicas. Un día le pedí que quería ser como la gente normal, me molestaba, me sentía intimidada, pero a él no le importaba".

Martita Fort, la hija del Comandante

A Ricardo le costó mucho convertirse en padre de Martita y Felipe y lo logró gracias al alquiler de vientre. El proceso lo hizo en Estados Unidos y siguió bien de cerca el embarazo de la mujer portadora. De hecho, hablaba casi a diario con la mujer por teléfono y viajaba cada dos meses a Los Ángeles para chequear cómo iba todo.