Embarazada, Sol Pérez enamora en Instagram desde el jacuzzi

Sol Pérez vive un hermoso presente junto a Guido Mazzoni mientras está en la dulce espera de ser padres. Sin embargo, en el pasado, no siempre estuvieron así. De hecho, algunos años atrás casi se separan definitivamente.

Sol Pérez y Guido Mazzoni

En 2019, Sol y Guido estuvieron en crisis y él quiso darle un cierre al vínculo. “Yo me separé de Guido en ese verano, él me dejó por WhatsApp. Estuvo toda la temporada conmigo y en febrero, cuando se volvía, me mandó un mensaje. Y yo dije 'no voy a perderlo, o sea, es el amor de mi vida, voy a buscarlo como sea'”, contó Sol en diálogo con Bondi Live.

"Esto fue un martes y se suspendió una función porque Carmen (Barbieri) se sentía mal. Entonces yo volví para reconquistarlo. Tenía ganas de arreglar las cosas, pero cuando arrancó la discusión, no podía controlar mi carácter y todo se volvió a ir a la mierda. Él me dijo: mirá, todo bien, pero chau. Yo me volví a trabajar y él se fue a Miami”, agregó.

"Yo la remé mucho. Guido es pisciano, entonces corta y chau -reconoció Pérez-. No le importa si respirás. Me salvó que habíamos alquilado un departamento juntos en diciembre y yo le dije probemos a ver qué onda porque ya lo alquilamos".

En Instagram, Sol Pérez es muy activa y comparte muchos momentos junto a su esposo y su embarazo. Ahora, subió un pequeño video, filmado por Mazzoni, en el que se la ve en el jacuzzi y enamoró a más de uno de los internautas.