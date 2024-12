El auspicioso mensaje del ángel de la guarda para este 5 de diciembre para Aries, Tauro y Géminis

Este 5 de diciembre el ángel de la guarda llega con un mensaje especial para las personas de Aries, Tauro y Géminis. Muchos se sienten desanimados porque no lograron completar todas las metas del año, pero hay que tener esperanzas porque todavía queda tiempo.

La astrología señala que todos los signos siempre están protegidos por un ser divino que los guía en el camino de la vida. Es por eso que no deben tener miedo y escuchar su mensaje, sus consejos y sus advertencias. Siempre deben agradecer al ángel para estar en armonía.

Aries

El arcángel Samael de este signo te pide que dejes tus angustias en manos de Dios y de a poco todo se irá solucionando. Enciende una vela blanca y repite: “Señor que se haga tu voluntad. Dejo esto que me atormenta en tus manos”. Con los días las cosas se irán calmando y verán el camino correcto.

Una vela para que se haga su voluntad. Fuente: Shutterstock.

Tauro

El ángel Hamabiel te aconseja luchar por conseguir ese sueño que tienes. No hay que desesperar si no se logra el resultado en el primer intento. Puedes cambiar el plan, pero no el objetivo. Verás que con el tiempo las metas se concretarán y llegará la prosperidad económica tan anhelada.

Géminis

El ángel Ambriel te advierte que una persona se acercará en busca de consuelo. Debes hacer que se sienta acompañada y escuchar sus problemas para poder ayudar. La vida recompensa cuando ayudamos a los demás desinteresadamente. Das amor y recibirás el doble.