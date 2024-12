Netflix: la serie que debes ver si amas maratonear comedias románticas

Netflix esconde en su catálogo las mejores series para maratonear a fin de año, desde producciones llenas de acción hasta otras llenas de amor. En su vasta variedad de producciones, hay para todos los gustos. Por eso, hoy traemos una recomendación ideal para las personas que aman las comedias románticas y las buenas actuaciones.

Hablamos de "Nadie quiere esto" (Nobody wants this, por su título original), una nueva serie de la plataforma de la N roja que ha capturado la atención de millones de personas alrededor del mundo y no solo es gracias a su trama sino también a la química que se ve entre sus dos protagonistas , Kristen Bell y Adam Brody.

Nadie quiere esto tiene todos los elementos que esperamos de una comedía romántica sin perder su propia escencia. Foto: Netflix

En 10 capítulos, vamos a seguir la vida de Joanne, una presentadora de podcast agnóstica que aborda temas de sexo y relaciones, y a Noah, un rabino poco convencional que acaba de terminar una relación. A pesar de las diferencias de creencias de ambos, una extraña conexión los hará comenzar una relación.

Además, esta comedia romántica cuenta con un gran elenco. Este incluye a Justine Lupe como Morgan, la hermana de Joanne, y Timothy Simons como Sasha, el hermano de Noah. La serie ha sido alabada ya que, en parte, está basada en hechos reales. Erin Foster, su creadora, se inspiró en su experiencia personal junto a su esposo para crearla.

Cada episodio de esta serie de Netflix dura aproximadamente unos 30 minutros. Foto: Netflix

Sin dudas, es una producción que debes ver si eres fan de otras series y películas de este género, como por ejemplo "Love" y "Crazy Ex-Girlfriend", ambas disponibles en Netflix. También, esta comedia romántica te podrá hacer recordar a otras producciones como "When Harry Met Sally" o "Crazy, Stupid, Love".