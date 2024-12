Así fue el rating de "Karsu, el amor de madre nunca se rinde"

Caracol Televisión sigue buscando liderar el rating y así apuesta a Karsu, el amor de madre nunca se rinde. Es una telenovela turca que explora la lucha de una madre por superar las adversidades. En el reparto está Özge Özpirinçci, Necip Memili, Mina Akdin, Demet Akbag y Metin Akdülger, entre otros talentos.

Narra la historia de Karsu, una mujer que, a pesar de los retos que la vida le presenta, nunca pierde su fuerza y ??determinación. Desde el inicio, experimenta un matrimonio infeliz y , a pesar de sus sentimientos, decida continuar la relación por el bienestar de sus tres hijos.

Las dificultades no terminan ahí. La vida de Karsu da un giro dramático cuando su hijo desaparece bajo la supervisión de su madre. Este hecho no solo pone a prueba su matrimonio, sino también su espíritu de lucha. Tres largos años pasan antes de que ella pueda encontrarlo, pero cuando finalmente lo recupera, se enfrenta a una nueva crisis: no la reconoce como su madre y siente resentimiento hacia ella.

Karsu, el amor de madre nunca se rinde

La telenovela está llena de emoción y el amor de madre es el pilar central de la trama. A lo largo de la serie, los espectadores ven cómo Karsu, a pesar de todas las dificultades, lucha por reconstruir su vida y ofrecerles un futuro mejor a sus hijos.

¿Qué pasó con el rating? Según Kantar IBOPE Media, el viernes 20 de diciembre, Caracol Televisión con Karsu llegó a 3,48% individuos y a 8,58% de hogares.