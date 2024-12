Frente abierto: el provocador mensaje de la China Suárez a Wanda Nara

Desde que Wanda Nara destapó la verdad en el programa de Susana Giménez con la infidelidad de su ex, Mauro Icardi con la China Suárez, la guerra entre ambas estalló y no paran. La ex del futbolista los escracha de todas las formas posibles publicando mensajes y chats mientras que la actriz hace lo suyo desde su casa.

La China Suárez fue por más y publicó imágenes donde se la ve en un sillón. El tema es que los usuarios encontraron coincidencias con los muebles de la casa que alquila el futbolista. En la madrugada del lunes la actriz publicó una imagen de Chucky con su novia y muchos lo vieron como una indirecta para Wanda Nara.

Pero los detalles del sillón donde posó la China Suárez no pasaron desapercibidos. Tanto la pared gris de fondo como el almohadón blanco coinciden con las de la casa de Icardi. Los seguidores señalaron: “Es el mismo sillón donde Mauro se había mostrado sentado”, dijo una usuaria.

El sillón de la polémica. Fuente: Instagram.

Días atrás también hubo muchas especulaciones por la relación de la actriz y el futbolista. Ambos fueron vistos comprando en una hamburguesería de Nordelta. Sin embargo, hasta el momento no han blanqueado la relación, pero hay muchos indicios en las redes sociales de este romance.

Mientras tanto, Wanda Nara los sigue de cerca y para Navidad confirmó que Mauro Icardi celebró con sus hijas y con los hijos de la China Suárez. Habrá que ver cómo termina esta guerra y si finalmente la nueva pareja blanquea su noviazgo en público y cómo lo toma Wanda.