Este es el verdadero significado de soñar con tu ex, según la psicología

Los sueños pueden transformarse en un verdadero momento de tensión y estrés para las personas y en ocasiones en pesadillas. Otras veces son placenteros y nadie quiere despertarse. Lo cierto es que hay que prestar atención a los mensajes del subconsciente para entender el significado del mundo onírico.

Los especialistas en esta materia han dejado en claro que cada sueño es subjetivo y responde a la situación personal de cada uno, a sus experiencias, miedos, etc. Lo importante es intentar recordarlos para poder establecer una interpretación. En el caso de los más recurrentes han logrado encontrar una explicación.

Soñar con un ex

Un sueño recurrente es cuando aparece un ex. Para algunos puede ser preocupante especialmente si está en una relación nueva. La aparición de la ex pareja puede causar temor porque podría ser un indicio de que no estamos satisfechos con nuestra pareja o que seguimos enamorados de nuestra relación anterior.

Un sueño para analizar. Fuente: Shutterstock.

Sin embargo, para los entendidos del tema no se trata de un tema tan dramático aunque puede ser un signo de que es una relación que no se superó. De todas maneras son sueños comunes incluso cuando la persona está felizmente casada. El problema es cuando estos sueños son frecuentes porque puede ser una señal de que algo no está bien en la relación actual.

Según los psicólogos, el motivo especial de los sueños se relaciona con la percepción de que tenemos carencias afectivas o estamos con problemas amorosos lo que nos lleva a pensar en relaciones del pasado aunque ya terminaron. Si el sueño se vuelve como fuente de inseguridad para alguna de las personas, se recomienda asistir a terapia.