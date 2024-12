De cuánto es la millonaria multa que le puso un juez a Wanda Nara por sus hijas

Wanda Nara sigue estando en el centro de las miradas. Su polémico divorcio con Mauro Icardi dio mucho de qué hablar y con frecuencia se filtran nuevos escándalos relacionados con sus romances, dinero o las pequeñas que tienen en común. Ahora, Pía Shaw explicó por qué ella no viajó con sus hijas.

“Los varones no están en Argentina porque están pasando la Navidad con Maxi López en Europa, y las nenas en realidad tenían que encontrarse el 25 con su mamá para irse a Punta del Este, están con Mauro, pero hubo un problema en la justicia", señaló la panelista en el ciclo que conduce Georgina Barbarossa en la TV.

"Si bien ellos habían acordado que se iban a dividir las vacaciones, después de Navidad tenían permiso para irse a Uruguay con Wanda. Pero, como el juez le puso a Nara una multa de cincuenta millones por entregar tarde a las chicas, ahora para sacarlas del país, únicamente a Uruguay no podían ir a otro lado, tenía que pagar una fianza de diez palos, que incluso no tenía que ser dinero, podía poner un departamento en garantía", continuó.

"Sin embargo, Wanda dijo que no tiene plata para poder pagar esto, porque sostiene que Icardi no paga la cuota alimentaria fijada desde hace dos meses, a pesar de estar debidamente notificado, y que por lo tanto no dispone de esa suma, ya que sus ingresos los destina, íntegramente, al pago de los gastos de ellos. Por este motivo no podrá realizar el viaje al exterior con ellas, como lo solicitó oportunamente”, indicó.

Wanda Nara

Luego, cerró: “Asimismo, como Wanda tiene compromisos laborales en Punta del Este, y ella sostiene que sus ingresos dependen de eso para mantener a sus hijas. Y, en consecuencia solicito que las chicas se queden con Icardi hasta el cinco de enero, que es cuando ella vuelve”.