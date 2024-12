En medio del escándalo, Wanda Nara posa frente al espejo y deslumbra con su belleza

Wanda Nara está en el centro de todas las miradas. Es que el pasado domingo visitó a Susana Giménez y no se calló nada en su living. Al aire, habló sobre su ruptura con su marido, Mauro Icardi, su romance con L-Gante y qué la cautivó del músico.

"Cuando vine al living me preguntaste si estaba separada, te dije que Mauro estaba en Turquía y yo acá. A raíz de una situación que conocen todos, que surgió hace varios años, tratamos de sacar la pareja adelante y todo el tiempo había cortocircuitos, íbamos, volvíamos, nos peleábamos. Había situaciones muy difíciles de sobrellevar y siempre el mismo fantasma de la misma situación en el medio del matrimonio”, contó Wanda.

Wanda Nara y Susana Giménez

El episodio que marcó un antes y un después en su relación, reconoció, fue el encuentro que tuvo Icardi con La China Suárez. "Antes de esa situación teníamos peleas como todas las parejas, pero no venía a Argentina, me dedicaba a mis hijos 100%. Lo acompañaba en su carrera, había dejado mi trabajo", señaló.

"Cuando pasó esa situación se me vinieron un montón de cosas a la cabeza. Me volvía mi casa en Milán. Él dejó el fútbol, dejó su carrera, dejó de comer, bajó 10 kilos. Yo le decía que lo aceptaba, si él había elegido eso”, manifestó.

Sobre lo que la conquistó de L-Gante, indicó: "Volví a ver mi esencia, en este momento de mi vida necesitaba volver a mis valores del principio. Me recuerda la Wanda de barrio. Me gusta estar con alguien que tenga esos valores, no estaría con alguien que fuera mala persona. Que tenga quilombos no me asusta, a veces me desconecta de los míos, porque tengo un montón".

Hoy, Wanda está en boca de todos y, en medio del escándalo, se mantiene muy activa en Instagram. Ahora, compartió una fotografía en la que se la ve posando frente al espejo y deslumbró con su belleza.