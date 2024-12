Delfina García Moritán se llevó todas las miradas con un look muy moderno

Delfina García Moritán, hija del ex marido de Pampita, Roberto García Moritán, no deja de llamar la atención en redes sociales con looks increíbles. La joven de 18 años cuenta con más de 160 mil seguidores en Instagram que dan "me gusta" a todas sus publicaciones.

Hace unas semanas, Delfina sorprendió con un video que se hizo viral en redes. Allí, la joven le mostraba a su padre un tatuaje en francés que decía "Fuerte como papá". En medio de un conflicto mediático como el que estaba viviendo el ex ministro, significó mucho para él que se emocionó con un abrazo.

Delfina García Moritán tiene más de 160 mil seguidores en la red social de la camarita. Foto: @delfgm_

En la última publicación de su Instagram, la podemos ver luciendo un look cowboy chic junto con sus amigas en la provincia de Mendoza. Allí, visitó bodegas llevando un corpiño negro triangular de modo de top combinado con un chaleco al tono con bordado floral en color oro.

Además. sorprendió con una minifalda de jean clásicon cinturón de cuero negro adornado con flecos largos. Por supuesto, la foto se llenó de comentarios y likes. Entre los que se puede leer "Preciosa Delfi", "Bellísimas", entre otros.

La joven estuvo en Mendoza junto a sus amigas y se fotografió con un look texano. Foto: @delfigm_

Delfina García Moritán marca tendencia con su su look, que además, lo completó con un collar dorado y maquillaje que se destacó con un rubor intenso y gloss en los labios.