Cuántos años llevan juntos Mónica Ayos y Diego Olivera

Mónica Ayos es muy activa en las redes sociales y, con frecuencia, comparte nuevo contenido que encanta a sus miles de admiradores. Ahora, subió a Instagram una publicación para celebrar un nuevo aniversario con su marido, Diego Olivera. ¿Y cuántos años llevan juntos? 22.

Mónica Ayos le dedicó una publicación a su marido, Diego Olivera

"Es nuestro aniversario número 22 -comenzó diciendo Ayos-. Hace unos años jugamos en Europa en el exacto banco de ese final de peli, Notting Hill. Cuando te conocí logré experimentar esa sensación de paz armonía y plenitud que me transmitió aquel final feliz".

"Con los altos y bajos de millones de parejas, gestionando como pudimos, pero aprendiendo de cada turbulencia para seguir adelante, para seguir avanzando y para volver a elegirnos. Creí que eso solo pasaba en las películas…", continuó.

Mónica Ayos en Instagram

"Si esto me lo contaban hace 30 años atrás… si me 'spoileaban' lo buena que se pondría mi vida después de semejantes huracanes, no lo habría creído. Te amo tanto Diego Olivera", cerró Ayos.

Los mensajes no demoraron en aparecer. "Que hermosos. Lo único malo que se nos fueron de Argentina, pero verlos felices es el mejor premio que podemos ver, felicidades. Por muchos más", escribió una usuaria.