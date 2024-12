Quién es La Mami Jacky, la sensual mujer que saltó a la fama por ser la vecina de Wanda Nara

Wanda Nara siempre genera polémica y su entorno aprovecha estas oportunidades. Su vecina del Chateau Libertador salió en defensa de la pareja de L-Gante y aprovechó todos los flashes presentes para convertir en realidad su deseo de ser cantante. Se trata de Jaqueline Szmid, conocida como “La mami Jacky”.

La mujer está casada con un empresario y es arquitecta. Tiene dos hijos y estudió en la escuela pública. Recién a sus 40 años logró hacerse conocida y Wanda Nara le dio su bendición. La primera canción que hizo se la dedicó a su hermana que estaba en España.

Sobre la pregunta de si imaginaba que Wanda Nara iba a ser su pase a la popularidad respondió: “No, nunca. Pero, cuando vi las cámaras debajo de mi edificio, dije: “Este es mi momento”. Y fui decidida a cantar el tema de Señora de las cuatro décadas, que fue lo que hice en el primer móvil de Socios del Espectáculo”, relató.

La vecina de Wanda. Fuente: Instagram.

“Después me llamaron de varios programas. Y yo traté de sacar lo mejor de mí, siendo sincera y natural. De hecho, después de eso se me ocurrió escribirle un tema a Wanda Nara y, oh casualidad, al otro día me la encontré en el ascensor y se lo canté. Fue el destino, pero a ella le encantó y me terminó invitando a su cumpleaños para que lo cantara frente a su gente. Así que, de un día para el otro, mi cara apareció en todos los medios”, resumió.

Por último, la nueva amiga de Wanda Nara señaló que vivió un mal momento con una persona que le dijo que no la representaba. “Se ve que ni Wanda, ni L-Gante ni yo la representamos, porque ella se siente como de otra categoría”, sostuvo la cantante respecto de ese altercado.