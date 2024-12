Netflix: la película de Chris Pine llena de acción y drama

Netflix tiene una gran cantidad de películas de diferentes géneros. Pero hace algunos meses estrenó un filme basado en un juego de rol creado en 1974 y que cuenta con la participación de grandes estrellas del cine como Hugh Grant, Chris Pine y Bradley Cooper.

La película se llama Calabozos & Dragones: Honor Entre Ladrones. Esta fue un adquisición de Netflix que está basada en Dungeons & Dragons, un juego de estrategia que mezcla la fantasía con drama, ladrones, hechiceros y cientos de aventuras y desafíos sorprendentes.

¿De qué trata esta película?

La película dura 2 horas y 14 minutos. Foto: Archivo.

La película muestra a un ladrón encantador (Chris Pine) y un grupo de jóvenes que quieren recuperar una reliquia perdida. Pero esta no es una tarea sencilla ya que se encuentran con las personas equivocadas. Todo esto sucede en una tierra fantástica parecida a otras historias como El señor de los Anillos.

Los personajes de esta película son variados y tienen habilidades sobrenaturales. Además, este film de Netflix contiene diálogos entretenidos con giros humorísticos y escenas de acción que te harán quedarte pegado a pantalla. Y si bien la película es un guiño a los fans del videojuego, quienes no hayan jugado también entenderán la trama.

Esta película se estrenó en 2023. Foto: Archivo.

La crítica dio excelentes valoraciones. “Decir que me gustó se queda corto en esta ocasión. Me encantó”, “Entré al cine sin saber muy bien lo que iba a encontrarme y salí queriendo volver a verla. La peli es demasiado buena. Si bien no es épica como el señor de los anillos, es magnífica”, fueron algunos de los comentarios.