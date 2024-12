Martita, la hija de Ricardo Fort, continúa deslumbrando con su belleza en la red

Al igual que lo haría hoy Ricardo Fort si viviera, Martita Fort llama la atención en Instagram. En esa red social, la hija de El Comandante tiene casi un millón de seguidores que llenan sus publicaciones de comentarios y corazones. Ahora, la joven compartió un nuevo video y no pasó desapercibida.

"Sos hermosa", "Diosa. El comandante le dio la elegancia", "Muy diva", "Muy linda", "El Comandante orgullosísimo seguro de la joya de hija que tiene. Sos su fiel reflejo. Divina, fina elegante", "Te pareces a Madonna cuando era joven" y "¡Bonita y muy femenina hembra!", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.

El chocolatero más querido falleció el 25 de noviembre de 2013, a sus 45 años, de un paro cardíaco después de una masiva hemorragia en el estómago. Había sido internado para ser tratado por una fractura femoral además de complicaciones de una lesión en su columna y otra en la rodilla.

Martita Fort es similar a su progenitor en varios aspectos. De él contó, en una entrevista, que heredó su carácter. "Cuando me enojo soy hiriente y directa. Tengo que tener cuidado con la gente porque muchos me usan como a él. A las personas les gusta más la presencia de la hija de Ricardo Fort que la de Martita Fort".

Ricardo Fort junto a sus hijos

Y sobre Fort, señaló: "Era muy sobreprotector. Me parecía raro ir a merendar con amigas y tener a los patovicas. Un día le pedí que quería ser como la gente normal, me molestaba, me sentía intimidada, pero a él no le importaba".