No les des la espalda, estos son los signos más traicioneros de todo el horóscopo gitano

El horóscopo gitano siempre tiene algo que decir sobre nuestra personalidad. Cada signo tiene sus luces y sombras, y hoy toca hablar de un tema un poco incómodo: la traición. Algunos signos del horóscopo gitano llevan en su esencia ciertas actitudes que pueden hacerlos difíciles de confiar. ¿Cuáles son los más traicioneros? Puñal, Moneda y Copa están en el podio.

Puñal (Aries): son apasionados y valientes, pero también impulsivos y egoístas. Si sienten que algo no les conviene o se interponen sus intereses, no dudan en cortar lazos, incluso con personas cercanas. ¿Lealtad? Solo si no afecta sus planes. Esa misma energía que los hace líderes puede convertirlos en alguien que te sorprenda con una apuñalada inesperada.

Moneda (Libra): signo puede conquistar a cualquiera, pero ojo, porque detrás de esa sonrisa a veces se esconde un interés personal. Tienen una habilidad innata para caer bien, pero si ven que pueden ganar algo traicionándote, no se lo piensan dos veces. Saben jugar sus cartas, y su deseo de equilibrio muchas veces significa que ellos terminan bien... aunque tú no.

Copa (Acuario): arecer tranquilo y algo despistado, pero no te confundas. Su naturaleza independiente los hace actuar sin pensar demasiado en los demás. Si sienten que una amistad, relación o acuerdo los está limitando, no dudan en cambiar de rumbo. Lo peor es que suelen hacerlo de manera inesperada, dejándote con la sensación de que nunca viste venir el golpe.