Netflix estrena un impactante documental el último día del año

El próximo 31 de diciembre, último día del año, Netflix pondrá en su catálogo dos documentales impactantes sobre la historia de Tim Bergling, el DJ sueco conocido como “Avicii”. Sin dudas, que es una vida interesante y sus fanáticos están a la espera de las dos producciones documentales que la plataforma de streaming pondrá a disposición.

“En agosto de 2016, Tim Bergling —más conocido como Avicii— llegó al escenario del club Ushuaïa de Ibiza para lo que sería su última presentación”, señala la sinopsis de Netflix.

En el primer documental, “Avicii – I am Tim”, se podrá explorar sobre la vida del DJ y productor musical. Mientras que en la segunda producción “Avicii – My last show”(Avicci, mi último show), se podrá ver la última actuación del artista en el reconocido club Ushuaïa de Ibiza. Eso ocurrió el 28 de agosto de 2016.

La historia de Tim Bergling es digna de documentarse. Un chico tímido e inseguro que con el tiempo pasó a convertirse en uno de los artistas más queridos. El DJ nació en 1989, pero tuvo un trágico final en Omán en el año 2018. En el documental Tim será el narrador de su historia. Se podrá conocer el relato de familiares, amigos, colegas. La audiencia descubrirá cómo logró desplegar su talento musical saltando a la fama mundial.

El mundo se conmocionó con su muerte. Fuente: Netflix.

La muerte repentina del DJ conmocionó al mundo de la música porque apenas tenía 28 años. El artista tenía problemas de salud mental que lo llevaron a retirarse del escenario. Luego de su muerte, el 26 de marzo de 2019 su familia creó la Fundación Tim Bergling, una organización para ayudar a tomar conciencia sobre los problemas de salud mental y prevención del suicidio, según se puede ver en Netflix.

“Nuestro querido Tim era un buscador, un alma artística frágil que buscaba respuestas a preguntas existenciales. Un perfeccionista excesivamente exitoso que viajó y trabajó duro a un ritmo que lo llevó a un estrés extremo. Cuando dejó de salir de gira, quería encontrar un equilibrio en la vida para poder ser feliz y hacer lo que más le gustaba: la música. Realmente luchó con pensamientos sobre significado, vida, felicidad. Ahora ya no podía continuar. Quería encontrar la paz. Tim no estaba hecho para la máquina de negocios en la que se encontraba. Era un hombre sensible que amaba a sus admiradores pero evitaba los reflectores. Tim, siempre serás amado y tristemente extrañado. La persona que eras y tu música mantendrán viva tu memoria. Te amamos, la familia”, escribió su familia tras la muerte. Sin dudas que es un documental que lleva a la reflexión.

Mirá el trailer