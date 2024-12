Limpieza de fin de año: saca esto de tu casa cuanto antes

El fin de año es el momento perfecto para liberarte de aquello que ya no necesitas en casa. La tradición japonesa del Oosouji, que literalmente significa "gran limpieza", propone un enfoque más profundo: no solo ordenar, sino también despejar la mente y prepararte para un nuevo comienzo.

El primer paso es identificar todo lo que no tiene lugar en tu vida actual. Móviles viejos que acumulan polvo en cajones, ropa que lleva años sin usar o zapatos desgastados son ejemplos de objetos que solo ocupan espacio.

Deja de acumular cosas.

Aunque puedas sentir apego por algunos de ellos, recuerda que lo esencial es liberar áreas que se encuentran saturadas. Una casa ordenada se traduce en un ambiente más relajado.

Entre los elementos más comunes que deberías desechar están los tuppers deteriorados, con tapas perdidas o manchas imposibles de quitar. Si no cumple su función, no tienen cabina en tu cocina. De igual manera, esas botellas vacías que guardas “por si acaso” o muestras de cosméticos que nunca has utilizado deben salir de tu vida. Mantener objetos en buen estado y útiles hará que tus espacios se vean más organizados.

Pregúntate si necesitas esa ropa.

El segundo paso consiste en revisar las áreas más olvidadas de tu hogar. Revise estantes llenos de revistas viejas o cajones repletos de papeles innecesarios. Muchas veces conservamos estos objetos con la idea de que serán útiles algún día, pero lo cierto es que terminarán ocupando un lugar valioso.

Los juguetes rotos y las cosas que ya no funcionan también deben irse. Si tienes hijos, involucralos en este proceso explicándoles la importancia de mantener ordenado su espacio. Puedes aprovechar esta oportunidad para donar juguetes en buen estado que ya no usas. Así no solo limpias, sino que ayuda a quienes lo necesitan.

La ropa es otro de los desafíos. Muchos armarios están repletos de prendas que no se han usado en años. Un buen criterio para decidir qué conservar es preguntarte si realmente la utilizaste durante el último año. Si la respuesta es no, quizás sea momento de decirle adiós.