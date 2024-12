La impactante presentación de Beyoncé y Mariah Carey en los partidos de Navidad de la NFL

La gran artista Beyoncé se lució a lo grande y se convirtió en la protagonista del partido de Navidad de la NFL que se transmitió por Netflix. En el encuentro los Baltimore Ravens ganaron 31-2 contra los Houston Texans. Con un look sensual e inigualable la cantante se destacó con un caballo blanco.

El set de Beyoncé duró 13 minutos donde hizo un repaso de sus grandes éxitos. Hasta el momento la estrella lleva ganados 32 premios Grammy. Con su actuación logró cautivar al público de Houston y tuvo como invitados a Shaboozey que interpretó “Sweet Honey Buckiin” y también estuvo Post Malone en la canción “Levii’s Jeans”.

En cuanto a Beyoncé, hay que recordar que Cowboy Carter, su última producción fue disco de platino y el corte “Texas Hold ‘Em” fue doble platino mientras que “16 Carriages” tuvo la certificación de oro. Sin dudas que no para de triunfar y de mostrar su talento cada vez que suve a un escenario.

La gran sorpresa de la noche la dio Beyoncé con su hija que apareció en el show. La joven apareció vestida con un conjunto tejano similar al de su padre. La niña de 12 años sorprendió a todos con su talento para el baile que ya lo había dado a conocer en el tour de Renaissance.

La otra gran protagonista de la Navidad fue Mariah Carey que tuvo la tarea de inaugurar la doble cartelera del fútbol americano. En este caso se trató de una actuación grabada “All I Want for Christmas is You”. Sin dudas que la artista desplegó talento y belleza y dejó al público atónito.