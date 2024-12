Claudia Albertario llamó la atención en las redes: "Nunca dejemos de soñar"

Instalada en los Estados Unidos desde hace años, Claudia Albertario llama la atención en sus redes sociales. Si bien hoy se la ve muy cómoda, no siempre fue así. "Al principio me costó… No tenía nada para hacer, no conocía a nadie. Después me fui adaptando", reconoció en una entrevista.

En América del Norte lanzó su marca de ropa y también estudió: se recibió de Licenciada en Bienes Raíces. "Decidí estudiar por primera vez en mi vida. ¡Lo logré! Ahora tengo una licenciatura. Otro challenge para mí", admitió a ¡HOLA!

De hecho, ese es su actual trabajo. Sucedió que vendió un departamento que tenía en Buenos Aires y optó por invertir el dinero en Estados Unidos. Le gustó el resultado que obtuvo y ese fue el puntapié para incursionar y aprender más sobre el tema.

En Instagram, Claudia Albertario comparte gran parte de su trabajo. Ahora, dejó un mensaje para sus cientos de seguidores y llamó la atención de más de uno. "¡Mis mejores deseos para todos! Que estas fiestas estén llenas de alegría, amor y momentos inolvidables. Nunca dejemos de soñar, porque los sueños son el primer paso hacia un futuro brillante. ¡Felices fiestas!", expresó.