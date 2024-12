Qué dijo Bob Dylan de la actuación de Timothée Chalamet

La expectativa alrededor de Un completo desconocido ( A Complete Unknown ), la nueva película biográfica de Bob Dylan, crece más y más, después de la reacción del propio músico sobre el trabajo de Timothée Chalamet, quien lo interpreta en pantalla. La producción explora un momento crucial en la vida del cantautor: su transición del folk al rock a principios de los años 60.

El entusiasmo de Bob Dylan respecto a la elección de Timothée Chalamet quedó plasmado en un comentario publicado en la plataforma X. Aunque aún no había visto la película, el cantautor expresó confianza en el talento del actor. Según sus palabras: "Timmy es un actor brillante, así que estoy seguro de que será completamente creíble haciendo de mí. O un yo más joven. O algún otro yo".

Timothée Chalamet interpreta a Bob Dylan.

La actuación de Timothée Chalamet ha sido ampliamente elogiada por los críticos. The Guardian destacó su "audacia increíble", mientras que Empire lo calificó como "magnífico" y aseguró que su talento musical "no deja lugar a dudas". Sin embargo, no todas las opiniones fueron tan positivas. The Independent describió la película como una obra que "juega demasiado a lo seguro", y Screen Rant la demostró un retrato "fascinante aunque frustrante".

El guion de la película se basa en el libro Dylan Goes Electric! de Elijah Wald, publicado en 2015. Este texto analiza el impacto que tuvo la electrificación de Bob Dylan en el Festival de Newport en 1965, cuando el músico abandonó temporalmente su estilo acústico para explorar sonidos más eléctricos y complejos.

Bob Dylan confía en el trabajo del joven actor.

En pantalla, Timothée Chalamet se enfrenta al desafío de representar a un joven Bob Dylan atrapado entre su identidad como ícono del folk y su deseo de explorar nuevas posibilidades artísticas. Su interpretación vocal, aunque no es idéntica a la de Dylan, ha sido considerada "impresionante" por Clarisse Loughrey, de The Independent.