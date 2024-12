La China Suárez sorprendió a sus seguidores con un look navideño envidiable

María Eugenia Suárez, más conocida como la China, compartió en redes sociales imágenes de su Navidad y sus seguidores enloquecieron con su look. La actriz y cantante volvió a imponer estilo y se llevó todas las miradas en Instagram, donde tiene más de 6,6 millones de seguidores.

La ex de Benjamín Vicuña, eligió un look elegante que caracteriza su estilo. Se trata de un conjunto total white con detalles en transparencias. El mismo está bordado con dibujos de flores y hojas a tono. El look cuenta con una falda larga que llega hasta el piso y una blusa con puños.

La China junto a su hijo Amancio. Foto: @sangrejaponesa

Este no fue el único look que vistió la China Suárez, sino también, más entrada la madrugada, la actriz se puso un look más informal para estar más relajada junto a sus familiares e hijos. Allí, se mostró con un pantalón de jean azul de corte bien ancho y un buzo a rayas en colores llamativos y vibrantes como el rojo, el azul y el mostaza, entre otros.

Además, acompañó la publicación con mensaje de fin de año, entre medio de conflictos y balances." Mi navidad más feliz en 32 años. No faltaba ni sobraba nadie. Jamás me cansaré de agradecer a Dios por todos los momentos que me hace vivir", se puede leer.

El look total white que usó la China Suárez para Navidad. Foto: @sangrejaponesa

Como todas las publicaciones de la China, esta también se llenó de comentarios y likes. "¡Grande china! Te banco... Sos hermosa y eso causa envidia. Disfruta! Que la vida es una sola!", "Feliz navidad, súper merecido, tenés una familia espectacular", se puede leer entre otros cientos de respuestas.