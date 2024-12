Tini Stoessel reveló por qué no da detalles de su vida amorosa

Tini Stoessel atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales. Con el tiempo la joven artista ha ido evolucionando y mostrando madurez en sus letras y en sus actuaciones. Luego de su historia de amor con el futbolista, Rodrigo de Paul, la cantante mantiene bajo siete llaves su vida privada y según los rumores estaría viviendo un romance con Young Miko.

En el último tiempo Tini Stoessel decidió no exponer sus problemas del corazón y lo ratificó en un programa de stream que conduce Lizardo Ponce. Julieta Poggio fue quien le preguntó por su presente amoroso y con cuidado quiso conocer sobre su relación con la cantante de Puerto Rico con quien viene teniendo algunos guiños de amor en las redes sociales y en los shows.

“Está re bien Juli. La verdad es que estoy más feliz que nunca”, respondió la cantante acerca de cómo se encontraba su corazón en este momento y explicó por qué mantiene cuidado con la información sobre su vida privada.

Un gran momento profesional. Fuente: Instagram.

“El estar expuesta hace tantos años significó mucho para mí mentalmente y di varias batallas que cada uno las vive como puede y con las herramientas que va teniendo, pero después de haberla pasado mal en ciertas ocasiones, exponiendo o hablando de mi vida personal… Eso me llevaron a lugares que no me hicieron bien”, señaló la cantante.

Además agregó: “Entonces hoy prefiero mantenerlo desde otro lado. Obviamente que el día que tenga ganas de compartirlo tampoco me privaré”, sostuvo Tini Stoessel. “Me encuentro tan feliz de esta manera, que creo que es lo importante, por eso lo estoy guardando, lo estamos guardando desde ese lado, y me parece importante”, resumió.

Mientras tanto disfruta de sus éxitos y su última aparición pública fue en el living de Susana Giménez donde Tini Stoessel contó su recorrido desde que comenzó trabajando como Violeta. Además estrenó un par de canciones.