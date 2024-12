La planta que debes tener en tu hogar para combatir los malos olores

Dedicarse al jardín es una tarea relajante, pero que también requiere de ciertas habilidades y conocimiento para mantener las plantas en condiciones, radiantes y libre de plagas. Lo cierto es que las personas que hacen este trabajo conocen muchos trucos caseros para ayudarlas, incluso brindan consejos sobre algunas especies que conviene tener en el interior del hogar por sus beneficios.

Una planta decorativa que todos deberían tener en su casa para combatir los malos olores es el jazmín clerodendrum. Es una especie que prospera muy bien en interiores y no requiere de la luz solar directa. Al florecer, sus flores caen en cascada como un sauce alcanzando medio metro de longitud creando así una apariencia muy elegante para los espacios del hogar.

Una vez que se planta, se recomienda insertar un palo para que pueda crecer hacia arriba. De esa manera florecerá todos los años a medida que vaya madurando. Es una especie que no requiere de mucha dedicación. No necesita mucha agua, solo se aconseja mantener siempre el suelo húmedo. No se arrepentirán del exquisito aroma que emana esta planta hermosa y decorativa.

Lo importante siempre es elegir plantas que además de ser decorativas, aportan algo importante al hogar. En este caso el jazmín brinda la posibilidad de tener belleza y un olor exquisito siempre. También otra planta de interior recomendada es el potus, que purifica el aire del ambiente. No puede falta en el hogar.

Ideal para el interior. Fuente: Freepik.

En el caso del potus tampoco requiere de muchos cuidados. Le gusta la luz solar, pero que no sea directa. Solamente hay que regarlo cuando el sustrato está seco. Se recomienda colocar un palo en la tierra y si sale seco, es momento de regar. No olviden hablarle a sus plantas porque ellas escuchan todo y absorben las buenas vibras.