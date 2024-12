Habló uno de los abogados de la causa de la muerte de Liam Payne: qué dijo

Liam Payne falleció el pasado 16 de octubre tras caer de un tercer piso del hotel CasaSur, ubicado en Buenos Aires. La policía acudió luego de recibir una llamada en la que alertaban sobre "un hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de drogas y alcohol".

Aún se desconoce con exactitud qué fue lo que ocurrió y sigue adelante una investigación por de la causa de su muerte. Uno de los imputados, Braian Paiz, junto a su abogado, Fernando Mateo Facente, salieron a hacer algunas declaraciones en El diario de Mariana (América TV).

Liam Payne

El letrado dijo: "En algunos medios se ha difundido que él no declaró, pero esto es falso, hemos presentado un escrito muy extenso en el que se hizo alusión a cada uno de los hechos de la imputación falsa que se le hace a él y hemos explicado todo según su perspectiva".

Y agregó: "No estamos para desmentir cuestiones, como el hecho de que él se conoció con Liam, que compartieron algunas conversaciones y también algunos encuentros íntimos y privados, pero no escapa a la realidad que cuando hay un caso como este, de trascendencia internacional, quieren buscar culpables a cualquier precio, incluso vulnerando la verdad".

Por su parte, Paiz contó: "Yo conocí a Liam en mi trabajo el 2 de octubre, hicimos contacto visual, en varias oportunidades se quiso acercar hasta que se dio en una tercera oportunidad, le pasé mi Instagram, y ahí hablamos luego de que yo regresé a mi casa. Hablábamos en inglés. Él me invitó al hotel, fui y pasamos un rato, aproximadamente una hora".

"Pero yo no fui al hotel donde pasó, fui a otro y ahí fue todo tranquilo, había algunas cosas pero nada fuera de lo común, me mostró su música. Ese día no me pidió drogas, después si me preguntó si tenía, yo soy consumidor, mucho antes de conocerlo a él he tenido un problema de adicción. La realidad es que yo me encontraba con un poco, ya aporté mi teléfono, ahí está todo, no borré nada”, continuó.

Martín Candalaft le consultó puntualmente si fue él quien le llevó esa droga a Liam Payne, el joven respondió: “Yo no le llevé nada, yo tenía lo mío y él tenía lo suyo. Yo le mostré lo que iba a llevar, le mandé una foto. La segunda vez que nos encontramos sí fue al hotel CasaSur. Pero conmigo fue todo bien, en ningún momento lo vi decaído, ni siquiera estaba muy drogado, muy poco. Yo me enteré de la muerte cuando estaba entrando a mi trabajo”.