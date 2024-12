La China Suarez derrochó sensualidad desde su casa en microbikini

La China Suarez no para de ser noticia. En la mayoría de los casos protagoniza escándalos y polémicas. Está acostumbrada a ser la tercera en discordia de parejas conformadas como en su momento cuando Nicolás Cabré dejó a Eugenia Tobal por la ex Teen Angels. También protagonizó otro escándalo cuando Pampita la encontró en el motorhome con Benjamín Vicuña y ahora está en todas las tapas por ser la causante de la separación entre Mauro Icardi y Wanda Nara.

Lo cierto es que a la actriz parece importarle nada todas estas situaciones y sigue con su vida y con su maternidad criando a Rufina, hija que tuvo con Cabré y a Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Vicuña. Recién llegada de México donde disfrutó de unas vacaciones en familia, la China Suarez rompió las redes con una microbikini amarilla que se llevó todas las miradas. Bastó con una selfie para generar miles de reacciones.

Recién levantada. Fuente: Instagram.

Desde su casa, la actriz se fotografió frente al espejo con un traje de baño pequeño de dos piezas donde dejó ver su hermosa figura y sus sugerentes tatuajes. También publicó una selfie recién despierta donde aparentemente está sin la ropa interior de arriba. Ese posteo de Instagram asombró y cautivó a todos sus seguidores y fanáticos.

Polémica

Mientras tanto la China Suarez sigue en el ojo de la tormenta recibiendo todo tipo de acusaciones de Wanda Nara. Entre ellas la ex conductora de Bake Off la acusó de ser la amante de su ahora ex marido y de haberse gastado juntos 50 mil dólares. También se armó escándalo cuando estuvo a los besos conel futbolista en un reconocido bar de Buenos Aires.

“Está en rebeldía por la cuota alimentaria y por no pagar el colegio. Incluso ha amenazado con cortar la obra social, que es lo único que cubre mi enfermedad. Todo está calculado para herirme, como regalar un reloj que yo misma compré y pagué”, denunció Wanda sobre el reloj que lució la China Suarez desde México.