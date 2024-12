Fue gracias al yoga que la vida de Natalia Oreiro cambió para siempre. Es que por esta disciplina tradicional espiritual, física y mental originada en la India, la querida actriz y cantante uruguaya conoció a Ricardo Mollo. Fue en 2001 y de su amor nació Merlín Atahualpa Mollo.

Sobre su hijo, que nació en enero de 2012. "Nosotros tenemos una vida muy sencilla. Él nos acompaña bastante, conoce este mundo y no le es ajeno", contó Oreiro en una nota con Ciudad y agregó: "Pero sabe que somos mamá y papá en casa y después el papá se sube a un escenario y canta. En casa hay instrumentos, yo estoy con mis guiones en el lugar donde estudio, hago personajes y él se ríe".

"La gente es muy respetuosa con nosotros porque no nos exponemos y no lo llevamos a lugares donde sabemos que va a haber prensa. Somos re tranqui y no nos privamos de hacer nada. Él lo vive bien. Son los papás que a él le tocó", expresó.

La nueva producción de fotos de Natalia Oreiro que encantó a sus admiradores

En la misma entrevista, habló sobre su relación con Mollo. "Para estar con Ricardo no hay fórmulas porque él lo más. No existen. Es elegirse todos los días, es acompañarse, es la admiración. Es una persona maravillosa, muy real y eso me enamora siempre. ¡Es difícil no enamorarse de Ricardo!", señaló.

En Instagram, Natalia Oreiro es muy activa y no pasa desapercibida. Ahora, compartió una nueva producción de fotos que encantó a sus miles y miles de admiradores. "Sos hermosa", "Divino vestido", "Sirena" y "Tan linda", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.