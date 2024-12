Increíble, Sol Pérez arrancó el día enseñando su figura en ropa interior

Sol Pérez está viviendo uno de los momentos más hermosos para cualquier mujer: está en la espera de su primer hijo. En Instagram, la panelista de Telefe ha ido compartiendo el crecimiento de su pequeño dentro de su vientre y ahora, arrancó el día enseñando su figura en ropa interior con un video.

Sin dudas, todo es felicidad en la vida de Pérez y Guido Mazzoni, su marido. Sin embargo, no siempre fue así. En 2019 tuvieron una crisis importante y él estuvo dispuesto a finalizar la relación.

“Yo me separé de Guido en ese verano, él me dejó por WhatsApp. Estuvo toda la temporada conmigo y en febrero, cuando se volvía, me mandó un mensaje. Y yo dije 'no voy a perderlo, o sea, es el amor de mi vida, voy a buscarlo como sea'”, contó Sol en diálogo con Bondi Live.

Sol Pérez

Y siguió: "Esto fue un martes y se suspendió una función porque Carmen (Barbieri) se sentía mal. Entonces yo volví para reconquistarlo. Tenía ganas de arreglar las cosas, pero cuando arrancó la discusión, no podía controlar mi carácter y todo se volvió a ir a la mierda. Él me dijo: mirá, todo bien, pero chau. Yo me volví a trabajar y él se fue a Miami”.

"Yo la remé mucho. Guido es pisciano, entonces corta y chau -admitió Pérez-. No le importa si respirás. Me salvó que habíamos alquilado un departamento juntos en diciembre y yo le dije probemos a ver qué onda porque ya lo alquilamos".

Sol Pérez y Guido Mazzoni

En la misma nota aseguró que cuando empezaron a vivir juntos, no se separaron nunca más. Ella empezó terapia y admitió que ahora es todo paz y no pelea con nadie.