Los pasos que debes cumplir para hacer una limpieza correcta con la mopa

Seguramente los que se dedican a las tareas de limpieza del hogar conocen muchos trucos para obtener mejores resultados en menos tiempo y a costos más económicos. Sin embargo, a veces no todos conocen algunos trucos que permitirán dejar los pisos impecables. En este caso es importante saber cómo utilizar la mopa para lograr dejar los espacios libres de suciedad y relucientes.

Paso a paso

Hay pasos de limpieza que deben cumplir para realizar una correcta tarea. Primero hay que saber que la mopa se utiliza en general para suelos lisos y para quitar la suciedad y el polvo adherido a la superficie. Hay varias clases de mopa como aquellas de microfibra, algodón y poliéster, entre otras. Las de microfibra se recomiendan para superficies de madera. Siempre hay que humedecerla para limpiar el polvo.

Una vez que la mopa está mojada, debe pasarse por el suelo haciendo zigzag para que la limpieza sea más efectiva. No debes levantarla para que no se suelten los restos. Es importante dejar la zona libre de obstáculos para que la tarea sea más sencilla. Una vez terminado el trabajo se puede sacudir en un rincón y luego se pasa la aspiradora para que esos restos no queden esparcidos en el piso.

Se recomienda en estos casos hacer dos pasadas de la mopa en la limpieza. La primera vez sirve para atrapar toda la suciedad y en la segunda se puede aplicar algún producto para el sueño para que quede brillante. Además, es un instrumento versátil que ayuda a limpiar los rincones más difíciles.

Por último, hay que tener en cuenta que la mopa siempre debe estar limpia y para eso se recomienda lavarla con un chorrito de vinagre de limpieza y una cucharada de bicarbonato de sodio para que se desprenda la suciedad que arrastra del suelo. Enjuagar y secar para una nueva tarea.

