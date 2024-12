El tierno mensaje del ángel de la guarda para este 19 de diciembre para Libra, Escorpio y Sagitario

Quedan pocos días para empezar el año y algunas personas se sienten desalentadas porque no han logrado alcanzar las metas propuestas. Sin embargo, no todo está perdido y algunos se llevarán sorpresas positivas de último momento. No hay que bajar los brazos, según el ángel de la guarda.

Este 19 de diciembre el ángel llega con un mensaje especial para las personas de Libra, Escorpio y Sagitario. Hay que escuchar sus consejos, prender una vela blanca, agradecer y pedir los deseos con mucha fe y esperanza. La astrología dice que los ángeles protegen y ayudan a todos los signos.

Libra

El ángel Samael de este signo te advierte que esta es tu oportunidad de que rectifiques el camino si sientes que no vas por el sendero adecuado. Pídele a tu ángel que te de claridad en las ideas y fuerzas para terminar el año con mucha energía positiva y entusiasmo por lo que se viene.

Trae esperanzas. Fuente: Shutterstock.

Escorpio

El ángel Azrael de este signo te recuerda que tus plegarias siempre serán escuchadas si lo haces con mucha fe y esperanza. Cuenta todo lo que te agobia para sacar lo malo y dejar entrar las energías positivas. Las personas que te aman te ayudarán a superar este momento.

Sagitario

El ángel Zadquiel de este signo te recomienda que aprendas a escuchar sin juzgar. Una persona te buscará para contarte cosas y hacerte revelaciones. Solo debes prestar atención y brindar los mejores consejos. No te olvides de valorar a los que te aman y dan todo por ayudarte a ser feliz.