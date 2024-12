Netflix estrena la impactante historia de una documentalista ganadora del Oscar

Netflix sigue con su ronda de estrenos y este miércoles 18 de diciembre llegará a la plataforma de streaming la historia de una cineasta ganadora de un Oscar. Se trata de Julia Reichert: el camino recorrido. Imperdible para ver el fin de semana y disfrutar de una historia emocionante.

“La cineasta ganadora del Oscar Julia Reichert reflexiona sobre los motivos sociales, económicos y personales que la llevaron a convertirse en una innovadora documentalista”, señala la sinopsis de Netflix. Es una invitación a sentarse y a conocer una historia de triunfo y esfuerzo.

En el documental de Netflix se podrá conocer la historia de la productora y directora norteamericana, oriunda de Ohio. En el mundo se la conoce como la “madrina del movimiento cinematográfico independiente”. La mujer estudió en Antioch College y rápidamente consiguió ser reconocida por su documental Growing Up Female.

Una vida admirable. Fuente: Netflix.

Ahora Netflix llevó su historia a la plataforma para que la audiencia conozca a la ganadora del Oscar. El cine de Reichert se caracteriza por retratar la desigualdad de género y económica siempre desde una perspectiva social. Algo que se destaca mucho más en estos tiempos.

En su recorrido-que se verá en Netflix- se puede saber que Julia es recordada por documentales como Union Maids (1976), Seeing Red (1983), The Last Truck: Closing of a GM Plant (2009) y American Factory (2019), entre otros trabajos que realizó. También fue profesora de teatro, danza y cuadros de movimiento en la Universidad Estatal de Wright en Ohio.

Para relajarse en familia. Fuente: Netflix.