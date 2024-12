Esta es la mejor hora para ahorrar agua y dinero con el lavarropas, según la IA

La inteligencia artificial explicó que el horario en el que lavas tus pertenencias puede influir en el ahorro de energía. Por eso, si quieres ahorrar dinero o utilizar menos agua para cuidar el medio ambiente, deberías leer lo que dijo la IA porque muy pocos conocen estos datos.

Recomendaciones de la IA

La inteligencia artificial recomendó no utilizar el lavarropas entre las 6:00 a.m. y 10:00 a.m o entre las 6:00 p.m. y 10:00 p.m. Esto se debe a que durante este horario, la demanda de electricidad es mayor ya que es el momento en el que todos se despiertan o llegan a sus casas.

No dejes enchufados los electrodomésticos que no estás usando. Foto: Archivo.

Además, el uso del lavarropas se combina con el uso de varios electrodomésticos como calentadores, televisores, estufas, computadoras y consolas de juego. Esto hace que se genere sobrecarga y los medidores de energía aumenten, provocando que tus cuentas incrementen su precio.

La IA recomendó utilizar el lavarropas en horas valle, es decir, horarios en los que la demanda de electricidad es menor. Estas suelen ser de madrugada entre las 12:00 a.m y las 6:00 a.m. o durante el mediodía, específicamente entre las 10 a.m. y las 2:00 a.m.

Intenta incluir la mayor cantidad de ropa en un solo lavado. Foto: Archivo.

También es recomendable lavar tus pertenencias con agua fría ya que el calentamiento del agua representa el 90% del consumo energético de la lavadora. A su vez, debes aprovechar la capacidad máxima de la lavadora para reducir los ciclos de lavados y consumir menos agua.