Sol Pérez presume sus curvas y enamora con su bello look

Sol Pérez estuvo de visita en el ciclo que conduce Juana Viale en eltrece y habló de su embarazo. “¿Y vos cómo estás, con tu trabajo y con tu panza, cómo convive todo ese mundo?”, le consultó la conductora. “Re contenta, cansada por momentos, es como que digo uy, es un montón”, respondió la panelista.

“¿Pero al principio no te daban como esas ganas de dormir extremas, o nunca te pasó eso?”, quiso saber la nieta de Mirtha Legrand. “Me pasó, sí, me pasó los primeros tres meses un poco que a las 8 se me apagaba la tele, era como hasta acá llegué, me sentaba en el sillón y era no doy más, realmente no doy más. Me di cuenta porque me invitaron mis papás a ver una película al cine y me quedé dormida ahí, nunca me había pasado”, reconoció Pérez.

Sobre la llegada del bebe, dijo: “Me enteré a las cinco semanas que estaba embarazada. Buscando, teníamos ganas ya de que venga, yo soy como muy el objetivo de quiero ser mamá, soy insoportable, pobre Guido”.

Sol Pérez anunció su embarazo

Luego, contó: "Es el clon de Guido. La primera foto que me muestran se veía como la mitad de la cara y se le peleé, le dije es igual a mí, es igual a mí. Para qué, fuimos esta semana, ya carita completa y es igual a Guido”.

En Instagram, Sol Pérez se mantiene muy activa y llama la atención con el contenido que sube. Ahora, presumió sus curvas con un precioso vestido verde y enamoró a más de uno con su look.