¿Brad Pitt volvería a trabajar con Angelina Jolie?: qué podría pasar

La posibilidad de ver nuevamente a Brad Pitt y Angelina Jolie juntos en una película despierta interés. Y es que son una de las parejas más icónicas de Hollywood. Sin embargo, según diversas fuentes, esta idea parece lejana, ya que el actor habría rechazado una millonaria oferta.

El productor Danny Rossner buscaba reunirlos para The Hotel Martinez, una cinta basada en la vida del magnate hotelero Emmanuel Martínez. La película prometía captar la atención mundial gracias a la química innegable que ambos actores transmitían en pantalla, sumada a la carga emocional que conlleva su historia personal. A pesar de esto, Brad Pitt habría dejado claro que no está interesado en trabajar con Angelina Jolie, sin importar la magnitud de la oferta.

La relación es compleja entre los actores.

El proyecto, según se informó, incluía una suma cercana a los 60 millones de dólares para cada actor, cifra muy por encima de los honorarios habituales de ambos. Actualmente, se estima que Brad Pitt cobra entre 20 y 25 millones por película, mientras que Angelina Jolie recibe alrededor de 15 millones.

Una fuente cercana a Brad Pitt habría explicado que, aunque la propuesta resultaba tentadora para cualquier profesional del cine, el actor no considera compartir pantalla con Angelina Jolie como una opción viable. Según declaraciones recogidas por el Daily Mail, la relación entre ambos sigue siendo compleja.

¿Juntos de nuevo? un sueño...

La historia entre Brad Pitt y Angelina Jolie trasciende lo profesional. Durante más de una década fueron una de las parejas más admiradas, compartiendo proyectos exitosos como Mr. & Mrs. Smith, donde comenzó su relación. Sin embargo, tras su separación en 2016, su vínculo se deterioró rápidamente, dando lugar a una serie de conflictos que involucraron a su familia y su vida pública.

El productor del proyecto, Danny Rossner, defendió la idea como una oportunidad única. Según sus palabras a Page Six, reunir a Pitt y Jolie no solo garantizaría un impacto taquillero, sino que añadiría una profundidad emocional a la narrativa. Aunque el rechazo del actor ha llamado la atención, la postura de Jolie también resulta relevante. La actriz no ha comentado públicamente sobre la oferta, pero su enfoque actual parece estar centrado en proyectos independientes y en su faceta como directora.