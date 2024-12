Karol G sorprende con su figura y enciende Instagram

Karol G es una de las estrellas latinas más conocidas. El 2024 fue un año repleto de éxitos con su gira mundial “Mañana será bonito” y ahora es tiempo de vacaciones. Por este motivo, Karol G y Feid decidieron pasar unos días en un lugar paradisíaco de Tahití y compartieron sus momentos.

Karol compartió algunas fotografías en Instagram y dejó a todos impresionados con su figura. La artista posó con su traje de baño y mostró su cintura finísima, abdominales marcados, brazos ultra tonificados y glúteos de acero. Las fotografías se llenaron de “me gusta” y comentarios halagadores.

Las fotografías de Karol G

Karol g tiene 33 años. Foto: Instagram.

Karol G y Feid pasaron sus días en una isla de Tahití, después de que Feid terminara su gira “Ferxxxocalipsis World Tour" en Medellín. Los artistas se mostraron más enamorados que nunca y compartieron fotografías de sus excursiones de buceo, cenas con bebidas tropicales y fiestas en yates privados.

Los seguidores se emocionaron por la pareja y llenaron las fotografías de comentarios adorables. Algunos de ellos fueron “ya cásense, por favor”, “por ustedes dos vuelvo a creer en el mío”, “Estas fotos no las vi, las sentí”, “¿me adoptan?”, “no sé cuál de los dos me gusta más”, etc. Incluso Ricky Martin se sumó a los comentarios.

Karol G abrió su propia adena de restaurantes. Foto: Instagram.

Karol G no etiquetó a Feid en sus fotografías pero este no tardó en comentar la publicación. Fedi es conocido por ser romántico con su pareja. Él siempre hace algunas sorpresas en shows de ella pero esta vez comentó “Quedémonos mi princesa, cosota hermosa, deliciosa, preciosa”.