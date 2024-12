Dátiles y bacon: un aperitivo irresistible para cualquier ocasión

Los dátiles envueltos en bacon son un aperitivo delicioso que combina de manera sorprendente el dulzor natural de los dátiles con la salinidad y el crujiente del bacon. Este bocado, fácil de preparar, se ha convertido en una opción popular en reuniones, fiestas y celebraciones, debido a su equilibrio perfecto entre sabores y texturas. El contraste entre la suavidad del dátil y el toque crujiente del bacon ofrece una experiencia gastronómica única que encanta a los paladares más exigentes.

Los dátiles son un ingrediente tradicional en la cocina del Medio Oriente y el norte de África, mientras que el bacon, aunque asociado principalmente con la gastronomía occidental, complementa a la perfección la dulzura de los dátiles. Fuente. Shutterstock

Además de ser irresistibles al paladar, los dátiles envueltos en bacon son muy versátiles. Puedes agregarles un toque de miel o mostaza para intensificar los sabores o incluso rellenarlos con almendras para añadir un crujido extra en el interior. Este aperitivo no solo es sabroso, sino que también tiene una presentación atractiva, ideal para compartir con amigos y familiares. Su preparación es rápida y sencilla, lo que lo convierte en una opción perfecta para aquellos que buscan impresionar sin complicarse demasiado en la cocina. Si aún no los has probado, los dátiles envueltos en bacon son una excelente opción para explorar una combinación de sabores que te sorprenderá gratamente. ¡Vamos a la receta!

Además de las almendras, los dátiles envueltos en bacon pueden llevar otros rellenos, como queso crema, queso azul o nueces, lo que les añade un sabor aún más rico y una textura interesante. Fuente: Shutterstock

Ingredientes

24 dátiles Medjool (o de tu preferencia), deshuesados, 12 lonchas de bacon (puedes usar bacon ahumado o no, según tu gusto), 2 cucharadas de miel (opcional, para un toque más dulce), 1 cucharadita de mostaza dijon (opcional, para un toque de sabor), Almendras enteras (opcional, para el relleno, 24 unidades), pimienta negra (al gusto), aceite de oliva virgen extra (para engrasar la bandeja), palillos de brocheta o palillos de madera (para asegurar el bacon).

Procedimiento

Comienza retirando los huesos de los dátiles, si no vienen deshuesados. Con un cuchillo pequeño, haz un corte a lo largo de cada dátil y saca el hueso. Si prefieres un toque más crujiente, puedes rellenarlos con almendras enteras. Esto añadirá una capa de textura crujiente en el interior y hará que el bocado sea aún más sabroso. Corta las lonchas de bacon a la mitad para que se adapten mejor a los dátiles. Deberías tener 24 trozos de bacon, ya que cada loncha se usará para envolver dos dátiles. Si prefieres el bacon más crujiente, puedes hacerlo antes de envolverlo, pero, por lo general, se horneará lo suficiente para que quede perfectamente cocido en el proceso de horneado. Toma un dátil (relleno con almendra si lo deseas) y envuélvelo con un trozo de bacon. Asegúrate de cubrir todo el dátil y que el bacon quede bien ajustado. Para mantener el bacon en su lugar, inserta un palillo de brocheta a través del dátil y el bacon. Esto ayudará a que el bacon se quede en su sitio mientras se hornea. Haz lo mismo con los demás dátiles hasta que tengas todos listos. Precalienta el horno a 200°C (390°F). Engrasa ligeramente una bandeja para hornear con un poco de aceite de oliva virgen extra. Puedes usar un pincel de cocina para esparcir el aceite de manera uniforme y evitar que el bacon se pegue. Coloca los dátiles envueltos en bacon en la bandeja, asegurándote de que no estén amontonados para que el bacon se cocine de manera uniforme. Introduce la bandeja en el horno precalentado y hornea los dátiles envueltos en bacon durante 15-20 minutos, o hasta que el bacon esté dorado y crujiente. A mitad de cocción, puedes darles la vuelta para asegurarte de que se cocinen de manera uniforme. Si deseas que el bacon tenga un toque más caramelizado, puedes rociar un poco de miel por encima de los dátiles en los últimos 5 minutos de horneado.

Debido a su sabor irresistible y su fácil preparación, los dátiles envueltos en bacon se han convertido en un aperitivo clásico en celebraciones, reuniones familiares y eventos de todo Fuente: Shutterstock

Una vez que el bacon esté crujiente y dorado, retira los dátiles del horno. Deja que reposen durante un par de minutos antes de servir. Si lo deseas, puedes rociar un poco más de miel o añadir un toque de mostaza dijon por encima para darle un sabor especial y equilibrar el dulzor del dátil con la acidez de la mostaza. También puedes espolvorear un poco de pimienta negra al gusto. ¡Y a disfrutar! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.